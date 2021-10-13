Италия хочет ускорить признание "Спутника V" в ЕС

Процедура зависит от регулятора Евросоюза

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче рассказал об отношении его страны к процессу признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе.

"Процедура признания зависит от Евросоюза, но Италия заинтересована в том, чтобы на территории ЕС "Спутник V" был признан как можно скорее", - сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Италия также рассчитывает на скорое возобновление как туристического, так и бизнес-потока из России.

Ранее в РФПИ сообщили, что все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены в рамках инспекции GCP. По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв.

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