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Италия хочет ускорить признание "Спутника V" в ЕС

19:14
  • среда
  • 13 октября 2021

Процедура зависит от регулятора Евросоюза

Посол Италии в Москве Джорджо Стараче рассказал об отношении его страны к процессу признания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе.
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"Процедура признания зависит от Евросоюза, но Италия заинтересована в том, чтобы на территории ЕС "Спутник V" был признан как можно скорее", - сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Италия также рассчитывает на скорое возобновление как туристического, так и бизнес-потока из России.

Ранее в РФПИ сообщили, что все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены в рамках инспекции GCP. По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв.

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