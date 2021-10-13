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На западное побережье Мексики обрушился ураган "Памела"

19:37
  • среда
  • 13 октября 2021

Скорость ветра достигает 42 метров в секунду

Как сообщила метеорологическая служба Мексики, сформировавшийся над Тихим океаном ураган первой категории "Памела" в среду обрушился на штат Синалоа на северо-западе страны.
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"Ураган <...> вышел на сушу у Сан-Игнасио в штате Синалоа", - приводит сообщение ТАСС.

Центр циклона находится в 60 километрах от города Масатлан, движется он со скоростью 6 м/с на северо-запад. Скорость ветра достигает 33,3 м/с с порывами до 42 м/с.

В регион начались сильные дожди, возможны наводнения и сход оползней. Сведений о разрушениях или пострадавших пока нет.

Эксперты полагают, что в ближайшее время "Памела" ослабеет до тропического шторма.

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