МИД напомнил, что ядерная война не должна быть развязана

Главная задача - не допустить повторения трагедии 1945 года

Замглавы делегации России в Первом комитете ГА ООН Константин Воронцов заявил в ходе тематической дискуссии по разделу "Ядерные вооружения", что Москва напоминает: в ядерной войне не будет победителей.

"Российская Федерация последовательно выступает за переподтверждение всеми ядерными державами основополагающей формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - подчеркнул Воронцов.

Он заметил при этом, что первые важные шаги уже сделаны. Речь, в частности, идет о совместном заявлении Владимира Путина и Джо Байдена от 16 июня 2021 года.

Главная задача, уточнил Воронцов, не допустить повторения трагедии 1945 года, когда Штаты применили ядерное оружие против Японии.

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