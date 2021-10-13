В Петербургском океанариуме воссоединилась семья выдр

Ранее Сару пришлось забрать от мамы, потому что та отказывалась ее кормить

В Санкт-Петербургском океанариуме воссоединилась семья выдр. После рождения мама Фифа отказалась кормить своего детеныша Сару молоком. Ветеринарам пришлось забрать исхудавшую новорожденную и перевести её на искусственное вскармливание. Спустя четыре месяца окрепший выдренок вернулся к родным.

Аквариумисты всегда стараются во время кормления отогнать взрослых особей, чтобы детёныши успели поесть. Самые лакомые и мягкие кусочки выбирают для маленькой Сарочки - любимицы всего персонала.

Самочка Сара была четвертой из детенышей выдры, которые родились в июне в петербургском океанариуме. Но мама почему-то отказалась кормить ее молоком. Пришлось забрать животное на время из стаи. Детеныша выкармливали из бутылочки и всячески окружали заботой. Только недавно окрепшего выдренка вернули в семью. Правда, пока сородичи не слишком с ней считаются. За стеклом не слышно, но маленькая выдра как будто зовет на помощь охладевшую к ней маму. И мама все-таки приходит. Саре больше ничего не угрожает.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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