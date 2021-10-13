ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербургском океанариуме воссоединилась семья выдр

22:43
  • среда
  • 13 октября 2021

Ранее Сару пришлось забрать от мамы, потому что та отказывалась ее кормить

В Санкт-Петербургском океанариуме воссоединилась семья выдр. После рождения мама Фифа отказалась кормить своего детеныша Сару молоком. Ветеринарам пришлось забрать исхудавшую новорожденную и перевести её на искусственное вскармливание. Спустя четыре месяца окрепший выдренок вернулся к родным.

Аквариумисты всегда стараются во время кормления отогнать взрослых особей, чтобы детёныши успели поесть. Самые лакомые и мягкие кусочки выбирают для маленькой Сарочки - любимицы всего персонала.

Самочка Сара была четвертой из детенышей выдры, которые родились в июне в петербургском океанариуме. Но мама почему-то отказалась кормить ее молоком. Пришлось забрать животное на время из стаи. Детеныша выкармливали из бутылочки и всячески окружали заботой. Только недавно окрепшего выдренка вернули в семью. Правда, пока сородичи не слишком с ней считаются. За стеклом не слышно, но маленькая выдра как будто зовет на помощь охладевшую к ней маму. И мама все-таки приходит. Саре больше ничего не угрожает.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Азиатские бескоготные выдры
Азиатские бескоготные выдры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.