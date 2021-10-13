Производители дали прогноз по снижению цен на овощи

Пока что уборка урожая затягивается

Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил журналистам, что цены производителей на овощи могут начать снижаться через две-три недели - если погода будет благоприятной.

"На данный момент ситуация развивается именно по такому сценарию. Пока что погода благоприятная, и в регионах идет активный сбор урожая", - уточнил эксперт (цитата по ТАСС).

Согласно данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию за прошедшую неделю выросли в среднем на 1,8%. На огурцы - на 10,9%, на помидоры - на 9,7%, на картофель - на 4,4%. Яблоки, морковь и репчатый лук при этом подешевели.

Как объяснил Глушков, два фактора влияют на оптовые цены на овощи открытого грунта - сроки посева и погодные условия. Сентябрь оказался холодным и влажным, уборка урожая затягивается.

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