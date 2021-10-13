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Производители дали прогноз по снижению цен на овощи

20:25
  • среда
  • 13 октября 2021

Пока что уборка урожая затягивается

Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил журналистам, что цены производителей на овощи могут начать снижаться через две-три недели - если погода будет благоприятной.
Названа причина роста цен на овощи в России

"На данный момент ситуация развивается именно по такому сценарию. Пока что погода благоприятная, и в регионах идет активный сбор урожая", - уточнил эксперт (цитата по ТАСС).

Согласно данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию за прошедшую неделю выросли в среднем на 1,8%. На огурцы - на 10,9%, на помидоры - на 9,7%, на картофель - на 4,4%. Яблоки, морковь и репчатый лук при этом подешевели.

Как объяснил Глушков, два фактора влияют на оптовые цены на овощи открытого грунта - сроки посева и погодные условия. Сентябрь оказался холодным и влажным, уборка урожая затягивается.

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