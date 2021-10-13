ЦБ предупредил об опасности дефицита кадров в экономике

Возможна "инфляционная спираль"

Как следует из материалов департамента исследований и прогнозирования ЦБ, на которые ссылается ТАСС, дефицит кадров во многих отраслях российской экономики может привести к возникновению инфляционной спирали.

"Принципиально важно, чтобы рост заработных плат в экономике соответствовал росту производительности труда. Сложившийся дефицит кадров во многих отраслях может привести к возникновению инфляционной спирали "рост цен - рост зарплат - рост цен" и так далее", - говорят эксперты регулятора.

Они также отмечают, что снизить давление на рынок труда и обеспечить сбалансированный рост как объемов выпуска продукции, так и вознаграждения за труд может происходящее замедление роста российской экономики до устойчивых темпов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительству и Центробанку удалось амортизировать рост цен, иначе инфляция в России могла быть больше. "Потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьезно", - добавил кремлевский спикер.

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