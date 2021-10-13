Путин ответил на вопрос о Навальном

Он находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления

О причинах газового кризиса в Европе, влиянии пандемии на глобальный рынок углеводородов, ситуации в отечественном ТЭК - об этом и многом другом сегодня говорил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Представительное международное мероприятие собрало в столичном "Манеже" министров энергетики, глав компаний и транснациональных корпораций, а также экспертов из разных стран.

Пандемия коронавируса и изменения климата, встряхнувшие региональные рынки нефти и газа, ясно показали, как важен для планеты стабильный доступ к энергии. Переизбыток нефти год назад обрушил цены в отрицательные значения. Голубое топливо - напротив - в этом октябре на европейской бирже подорожало в моменте до двух тысяч долларов за тысячу кубометров.

"Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую. Всё последнее десятилетие шаг за шагом в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе. Напомню, что пока на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было, неоткуда было им взяться. Добавлю, что в России такие проблемы сегодня, слава богу, невозможно представить", - заявил Путин.

На международном форуме "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин предложил проанализировать ситуацию в ЕС. За последние десять лет доля возобновляемых источников энергии в Европе резко выросла, но это лишило потребителей стабильного доступа к электричеству - теперь всё зависит от благоприятной погоды. Многие европейские политики призывают продолжить "зелёный" курс, лишь бы не покупать газ в России, который прямо называют нашим оружием.

"Россия вообще не использует никакого оружия. Что касается экономики - это вообще исключено. Даже в самые сложные периоды холодной войны Россия регулярно на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу. Кстати говоря, тогда ваши соотечественники, Соединённые Штаты, тоже боролись с этим проектом - трубы в обмен на газ. Но тогдашнее руководство федеративной республики настояло на своем, реализовало этот проект, и он действует до сих пор. Вот это и есть как раз политически мотивированная болтовня, которая не имеет под собой никаких оснований", - сказал президент.

Собеседницей президента стала ведущая CNBC Хедли Гэмбл, которой Владимир заявил, что даже сейчас Россия увеличила поставки газа в Европу. Но западные стереотипы ярко проявились и здесь.

"Не было ни одного случая, я хочу это подчеркнуть, чтобы наши компании отказались выполнять запросные позиции наших партнеров по увеличению поставок", - сообщил глава государства.

"Как вы можете заставить Европу поверить в то, что вы надежный газовый партнёр, когда вы не поставляете этот газ по газопроводам", - спросила ведущая CNBC Хедли Гэмбл.

"Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно - она мне тут же другое. Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу. "Газпром" - на 10%. В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%. А другие поставщики сократили на 14 миллиардов кубических метров. А если нас просят увеличить ещё, мы готовы увеличить ещё", - пообещал Путин.

Увеличение экспорта газа в Европу происходит по всем имеющимся газопроводам, в том числе и через Украину.

"Увеличение по ГТС Украины сверх наших обязательств по транзиту составит примерно 10%. Но там увеличивать-то нельзя. Нам намекают - увеличить ещё поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Там если давление увеличишь, лопнет совсем. И тогда Европа лишится этого маршрута. Изношенность - свыше 80%. Никто ничего не хочет слушать и слышать. Все только склонны обвинять Россию", - прокомментировал президент России.

Между тем, Россия последовательно выступает за снижение вредных выбросов в атмосферу. Например, углеродоемкость поставок российского природного газа по действующему "Северному потоку - 1" в три раза ниже, чем у американского СПГ. А к 2060 году Россия должна внутри страны добиться углеродной нейтральности.

Перспективы развития "зелёной" энергетики - одна из основных тем форума. Изменения климатической политики в мире уже приводят к радикальной смене экономического курса целого ряда государств. И, конечно, это влияет на Россию, открывая перед нашей страной новые горизонты.

Например, в России и Германии активно развиваются ветряные электростанции. Используется энергия атома, чей углеродный след, по словам президента, - ниже солнечной энергетики. В той же Германии от атомных станций отказались - Путин призывает решать подобные вопросы в нашей стране более взвешенно.

"Всё нужно делать мягко, взвешенно, спокойно и ритмично. Нужно профессионально действовать. А сегодня очень многие решения принимаются на авось, исходя из политической текущей конъюнктуры. На мой взгляд, многие участники этого процесса злоупотребляют опасениями людей, связанными с изменениями климата, для достижения внутриполитических целей", - уверен российский лидер.

Беседа с президентом вышла далеко за пределы темы энергетики. Например, Владимир Путин прокомментировал наличие у нашей страны гиперзвуковых ракет.

"Обращаю ваше внимание на то, что мы, имея такие системы и впервые в истории обогнав основных конкурентов, в данным случае Соединенные Штаты, по высокотехнологичным системам оружия, мы этим не злоупотребляем. Никому не угрожаем. Более того, мы готовы вести переговоры по сокращению наступательных вооружений. Не надо ничего нагнетать, надо прекратить болтать языком, а сесть за стол переговоров и начать предметный разговор на это счет", - заявил Путин.

"То есть это не начало гонки вооружений?" - спросила ведущая CNBC Хедли Гэмбл.

"Это гонка вооружений на марше, к сожалению. И началась она после выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне", - ответил президент.

В традиции американских СМИ - задавать президенту вопросы и про положение оппозиции в России.

"Что касается фигурантов, о которых вы сказали, - они (речь идет про Алексея Навального – прим. ред.) находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России, причем неоднократно. Что касается в целом оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причем критикует так жестко, как в других странах этого не делают. Включите здесь некоторые средства массовой информации. "Газпром" продает газ в Европу и финансирует оппозиционные средства массовой информации. Если вам об этом ничего неизвестно, вот я вам докладываю", - сказал глава государства.

Развивать демократию в России, по мнению президента, необходимо, исходя из её культуры и традиций. К чему приводит бездумное навязывание западных ценностей, можно понять по сегодняшней ситуации в Афганистане - после того, как страну пытались переделать по американским лекалам. Да и Россия в своей истории имеет негативный опыт радикального передела власти.

"Мы лимит свой на революции исчерпали. Нам нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России, стабильное развитие экономики и социальной сферы. Мы по этому пути сегодня идем, надеюсь, будем идти дальше", - заявил Путин.

В конце встречи Владимир Путин обратился к представителям международных компаний энергетического рынка, заверив их, что Россия и дальше будет делать всё для взаимовыгодного сотрудничества.

Пётр Вершинин. Илья Ушаков. "ТВ Центр". Москва.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram