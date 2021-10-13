Нуланд высоко оценила "откровенный" обзор отношений США и России в Кремле

Замгоссекретаря США назвала главную цель визита в Москву

Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по особому статусу Донбасса. Об этом сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

В среду он провёл переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд. Обе стороны считают, что единственной основой урегулирования украинского конфликта остаются Минские соглашения, передает "ТВ Центр".

Нуланд завершила свой трёхдневный визит в Россию. Она провела переговоры с представителями МИД и Минобороны по двусторонней повестке и по вопросам стратегической стабильности.

Нуланд высоко оценила "откровенный и продуктивный" обзор российско-американских отношений, проведённый с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым. Замгоссекретаря США отметила, что главная цель её визита - стабильные и предсказуемые отношения между Москвой и Вашингтоном.

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