Ректора "Шанинки" отправили под домашний арест

Сергея Зуева подозревают в хищении

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, передает ТАСС.

"С. Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года", - сообщили в суде.

Зуева подозревают в хищении путем мошенничества денег, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Средства были выделены в рамках федерального проекта "Учитель года". Свою вину Зуев не признает.

По делу также проходят экс-замминистра просвещения России Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram