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Ректора "Шанинки" отправили под домашний арест

21:30
  • среда
  • 13 октября 2021

Сергея Зуева подозревают в хищении

Тверской суд Москвы избрал меру пресечения для ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, передает ТАСС.
Суд арестовал экс-замминистра просвещения

"С. Зуеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря 2021 года", - сообщили в суде.

Зуева подозревают в хищении путем мошенничества денег, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Средства были выделены в рамках федерального проекта "Учитель года". Свою вину Зуев не признает.

По делу также проходят экс-замминистра просвещения России Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, Артур Стеценко.

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