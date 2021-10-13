Несколько человек убиты в норвежском Кунгсберге

В городе произошло нападение

Неизвестный напал на людей в норвежском городе Кунгсберг, передает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

Погибли несколько человек.

"К сожалению, мы можем подтвердить, что есть несколько раненых и убитых после случившегося", - сообщил представителя полиции Эйстена Оса.

По последним данным, нападавший задержан. Его мотивы пока неизвестны. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

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