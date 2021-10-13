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Пандемия привела к усугублению бедности в мире

22:38
  • среда
  • 13 октября 2021

Всемирный банк готовится в связи с этим изменить свою политику

Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил на онлайн-семинаре, что пандемия COVID-19 привела к тому, что число живущих в условиях крайней бедности людей значительно выросло по всему миру.
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"Пандемия приводит к повышению уровня бедности по всему миру, она уже подтолкнула почти 100 млн человек к чрезвычайной бедности. Мы наблюдаем движение в обратном направлении с точки зрения развития", - сказал Мэлпас (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Всемирному банку следует изменить политику и в развитых, и в развивающихся странах, инвестиции должны получать более широкое распространение.

"В течение 15 месяцев, завершившихся в июне 2021 года, мы обязались привлечь 137 млрд долларов в качестве финансирования, которое поможет странам", - уточнил спикер.

По его словам, значительную часть этих средств составляют кредиты с нулевой или очень низкой процентной ставкой и гранты.

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