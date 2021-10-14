Эксперт высказался о дефиците газа на западных рынках

На вопросы ведущего ответил Константин Симонов
Почему в Европе не прекращаются попытки вопреки фактам обвинить Россию в дефиците газа на западных рынках? Что мешает партнёрам дополнительно закупить топливо на нашей бирже? Оправдывает ли так называемая "зелёная энергетика" возлагаемые на неё надежды?
Эти вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с главой Фонда национальной энергетической безопасности Константином Симоновым.
"Статистика говорит о том, что Россия увеличивает поставки газа в этом году на европейский рынок. А США свой газ отправили на азиатские рынки, сократив более чем на 10% поставки в ЕС. На это никто внимание не обращает", - рассказал он.
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