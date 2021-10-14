Колонна МЧС России с гумпомощью выехала в Донбасс

Грузовики доставят 270 тонн грузов

В четверг утром очередная колонна МЧС с гуманитарной помощью из России направилась в Донбасс. Автомобили с грузом общим весом 270 тонн выдвинулись из Донского спасательного центра в Луганскую и Донецкую области, сообщает "ТВ Центр".

В составе груза - изделия медицинского назначения. Транспортировка проходит в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарной помощи.

С августа 2014 года российские спасатели перевезли для жителей ЛНР и ДНР более 100 тысяч тонн необходимых грузов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram