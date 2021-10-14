Власти США вновь обвинили Россию в нарушении Договора о РСМД

Белый дом потребовал от Москвы убрать ракеты

Россия разместила в Европе ракеты в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и должна убрать вооружения. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.

Отвечая на вопрос об инициативе президента России Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, американский политик заявил, что Москва "уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты".

Приемлемым решением в этой ситуации представитель Белого дома назвал сворачивание пресловутых ракет, сообщает РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил ранее, что Москва и Вашингтон продвинулись по организационным вопросам работы по теме стратегической стабильности. Дипломат отметил, что пока что в этой теме точек соприкосновения крайне мало, но обе стороны выражают желание продолжать совместную работу, несмотря на расхождения.

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