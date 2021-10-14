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Путин высказался о новом президентском сроке

08:19
  • четверг
  • 14 октября 2021

Российский лидер ответил на вопрос о преемнике

Владимир Путин пока не принял окончательного решения по поводу участия в президентских выборах в 2024 году. Глава государства напомнил журналистам, что закон разрешает ему снова баллотироваться на высшую государственную должность.
Путин ответил на вопрос о Навальном

"Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок. Но никаких решений на этот счет пока не принято", - сказал президент России.

Путину также задали вопрос, думает ли он о преемнике. Глава государства заявил, что предпочитает не давать комментариев на эту тему – это его традиционный ответ.

Российский лидер ответил на вопросы журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл по окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя". Отрывки из интервью показал телеканал "Россия-24".

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