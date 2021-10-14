Путин высказался о новом президентском сроке

Российский лидер ответил на вопрос о преемнике

Владимир Путин пока не принял окончательного решения по поводу участия в президентских выборах в 2024 году. Глава государства напомнил журналистам, что закон разрешает ему снова баллотироваться на высшую государственную должность.

"Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок. Но никаких решений на этот счет пока не принято", - сказал президент России.

Путину также задали вопрос, думает ли он о преемнике. Глава государства заявил, что предпочитает не давать комментариев на эту тему – это его традиционный ответ.

Российский лидер ответил на вопросы журналистки американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл по окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя". Отрывки из интервью показал телеканал "Россия-24".

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