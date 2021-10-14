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Путин: Россия не заинтересована в полном отказе от доллара

08:36
  • четверг
  • 14 октября 2021

США сами "пилят сук, на котором сидят", заявил российский лидер

Россия не заинтересована в полном отказе от расчетов в американских долларах. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC.
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Российский лидер напомнил, что государство стремится переходить на расчеты в национальных валютах, а также сокращать долю доллара в своих резервах. Однако пока Москву устраивают расчеты в долларах, к примеру, за нефть.

Путин назвал использование доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты его абсолютным конкурентным преимуществом, но указал, что США сами "пилят сук, на котором сидят", используя свою валюту как санкционный инструмент и препятствуя расчетам в долларах за санкционную продукцию.

В результате другие государства вынуждены переходить к расчетам в других валютах, а Соединенные Штаты в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам, подчеркнул президент России.

Владимир Путин также указал на экономические причины, подрывающие доверие к доллару: рост американского госдолга и дополнительная эмиссия для его покрытия провоцируют скачки инфляции. От самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика, Россия также заинтересована в отсутствии волнений, хотя от нее это не зависит, заявил глава государства.

При этом в Москве внимательно следят за происходящим, анализируют и предпринимают шаги для обеспечения своих долгосрочных интересов, рассказал Путин в интервью, текст которого приводится на официальном сайте Кремля.

Российский рубль между тем впервые почти за пять лет вошел в рейтинг самых популярных валют мира. По результатам июня 2021 года доля российского рубля в международных расчетах составила 0,18%. Благодаря этому валюта заняла последнее, двадцатое, место в рейтинге.

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