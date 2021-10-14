ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян могут лишить права выбора управляющих компаний

08:56
  • четверг
  • 14 октября 2021

Проект вынесен на общественное обсуждение

Россияне могут лишиться права выбирать управляющие компании. В соответствии с проектом Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которую разработал Минстрой, этим займутся региональные операторы, создание которых запланировано документом.
Россиянам компенсируют подорожание услуг ЖКХ

Сегодня собственники жилья сами выбирают УК. Однако, как сказано в отзыве комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ на проект Минстроя, из-за новой нормы они лишатся этой возможности.

При этом планируется, что регоператоры гарантируют возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Средства для этого, предположили эксперты ТПП, видимо, будут собирать с граждан: предлагается фактически создание "общего котла". В палате считают, что определенная сумма будет добавлена к плате за содержание домов, пишут "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Оплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.