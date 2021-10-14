Россиян могут лишить права выбора управляющих компаний

Проект вынесен на общественное обсуждение

Россияне могут лишиться права выбирать управляющие компании. В соответствии с проектом Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которую разработал Минстрой, этим займутся региональные операторы, создание которых запланировано документом.

Сегодня собственники жилья сами выбирают УК. Однако, как сказано в отзыве комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ на проект Минстроя, из-за новой нормы они лишатся этой возможности.

При этом планируется, что регоператоры гарантируют возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Средства для этого, предположили эксперты ТПП, видимо, будут собирать с граждан: предлагается фактически создание "общего котла". В палате считают, что определенная сумма будет добавлена к плате за содержание домов, пишут "Известия".

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