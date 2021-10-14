Три новых суперсервиса появятся на портале госуслуг в 2022 году

Правительство продолжит расширять функционал уже имеющихся сервисов

Российское правительство запустит в 2022 году три новых суперсервиса на портале государственных услуг. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как уточнил замглавы кабмина, на портале госуслуг появится сервис "Трудовая миграция онлайн", в функционал которого будет входить поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью, заключение трудового договора.

В рамках сервиса "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" будет доступно оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов.

Сервис "Цифровое строительство" даст россиянам возможность получить комплекс услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.

Наряду с этим российские власти планируют расширять функционал уже имеющихся сервисов портала госуслуг и повышать их удобство для граждан, подчеркнул Чернышенко. В частности, планируется планирует подключить почти 100% государственных вузов к суперсервису "Поступление в вуз онлайн", который позволит перейти на электронную зачетную книжку и электронный студенческий билет.

Изменения также коснутся суперсервиса "Мое здоровье онлайн" — это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн.

Мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно, будут уведомлять о предварительном расчете пенсии в рамках сервиса "Пенсия онлайн".

Также планируется ввести электронный кадровый документооборот между работниками и работодателями и комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения на суперсервисе "Трудовые отношения онлайн", цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее в аппарате Чернышенко рассказали, что российский портал госуслуг занимает четвертое место в мире по посещаемости сайтов в сфере государственного управления. Это говорит о том, что российские власти движутся в верном направлении, прислушиваясь к потребностями и нуждам людей, чтобы сделать их жизнь максимально комфортной.

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