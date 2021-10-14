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"Балканец" атакует Москву аномальными ливнями

09:24
  • четверг
  • 14 октября 2021

На столицу выпадет 20% месячной нормы осадков

Жителей столицы предупредили о приходе циклона "Балканец" с аномальными осадками. Во второй половине дня 14 октября в Москве ожидается дождь, к вечеру – интенсивные ливни с ухудшением видимости, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Сильный ливень накроет Москву через несколько часов

"Сегодня столичный регион будет атакован активным балканским циклоном, сопровождаемым полчищами дождевых туч, из-за чего может выпасть до 20% месячной нормы осадков или от 8 до 13 миллиметров", - приводит слова метеоролога РИА Новости.

Тишковец пояснил, что такое количество осадков – это, грубо говоря, ведро воды на квадратный метр. По словам синоптика, циклон "Балканец" всегда приносит аномальное количество осадков.

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