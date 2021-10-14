Наталья Сергунина рассказала о новых онлайн-курсах комплекса "Техноград"

Программы подготовки охватывают востребованные направления

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ приглашает всех желающих пройти бесплатное обучение на десяти новых онлайн-курсах. Об этом в четверг, 14 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Заммэра отметила, что новые программы подготовки охватывают востребованные направления, на которые есть спрос и среди москвичей, и среди работодателей. Опыт показывает, что такой формат интенсивного обучения популярен у горожан. В 2020 году на занятия записались больше 15 тысяч человек.

Образовательные программы посвящены цифровой журналистике, продвижению товаров и услуг в социальных сетях, программированию на языке Phyton, графическому дизайну, управлению ИТ-проектами и SEO-продвижению, анализу данных, 3D-моделированию и 3D-печати.

Онлайн-курсы ориентированы на широкую аудиторию в возрасте 18 лет и старше. Для их успешного прохождения достаточно базовых навыков по выбранному направлению. Продолжительность обучения на разных программах варьируется от шести до 11 недель. Курс разделен на модули, в каждом из которых предусмотрены видеолекция, материалы для изучения, кейсы для практической и самостоятельной работы, контрольное тестирование. Новый модуль открывается еженедельно, но изучать его можно в любое удобное время.

Как рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, после прохождения программы все слушатели получат электронный сертификат с указанием набранных баллов. Выпускники, у которых будет не менее 60% от максимально возможного количества итоговых баллов, смогут пройти практическое обучение в мастерских "Технограда" и итоговую аттестацию, после чего получат удостоверение о повышении квалификации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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