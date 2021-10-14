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Властям в Киеве посоветовали на коленях ползти в Москву за углем

10:03
  • четверг
  • 14 октября 2021

На украинских ТЭС топлива осталось на несколько дней

Нехватка угля для электростанций вынудит власти в Киеве "на коленях ползти в Москву". Иначе оставшиеся без тепла холодной зимой украинцы могут с них строго спросить, заявил  депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.
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Депутат напомнил о громких заявлениях главы СБУ – на днях Иван Баканов рассказывал, что лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук "подвесил Украину на крючок зависимости" тем, что помогал договориваться о поставках донбасского угля на украинские тепловые электростанции.

"Похоже, в самое ближайшее время ему и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?" — написал Волошин в Facebook.

СБУ на днях предъявило Медведчуку новое обвинение в госизмене и содействии терроризму. Главу ОПЗЖ подозревают в том, что в 2014 году он в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Тем временем украинцам грозит зима без отопления. Днем ранее появились сообщения о том, что на нескольких ТЭС государственной компании "Центрэнерго" угля осталось на несколько дней работы, передает РИА Новости.

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