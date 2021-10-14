Новак опроверг обращение европейцев за увеличением поставок газа

Вопрос о сроках закачки газа в подземные хранилища вице-премьер переадресовал "Газпрому"

Представители европейских государств не обращались к российской стороне по поводу увеличения объемов поставки газа. Об этом в четверг, 14 октября, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Отвечая на соответствующий вопрос в кулуарах Российской энергетической недели, Новак отметил, что "пока не обращались".

Вопрос о сроках закачки газа в подземные хранилища Новак переадресовал в "Газпром", в компетенции которого находится данная тема, сообщает ТАСС.

В Еврокомиссии ранее заявили, что объемы поставок газа из России оказались ниже ожиданий и это сужало рынок по мере приближения отопительного сезона. Несмотря на то, что "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты с европейскими партнерами, он предложил мало или вовсе не предлагал дополнительных мощностей для ослабления давления на газовый рынок ЕС, утверждают в комиссии.

Цены на газ в Европе тем временем продолжают расти. При открытии торгов на бирже ICE 14 октября стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF увеличилась на 3,1%, до 1157,5 доллара за тысячу кубометров.

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