Путин назвал главную проблему и задачу России

Президент дал большое интервью журналистке канала CNBC

Незапланированное, но подробное интервью американской прессе дал на полях Энергетического форума в Москве Владимир Путин. Укрепление российской экономики, постепенный отказ от расчётов в долларах, сотрудничество с Китаем и энергетический кризис в Европе - лишь некоторые из вопросов, на которые российский лидер дал развёрнутые ответы. Приоритетной задачей для страны президент назвал повышение благосостояния граждан.

Разговор с президентом, что называется, с колёс - как раз после выступления Владимира Путина на пленарном заседании "Российской энергетической недели". Прямо в кулуарах Манежа. Пока оператор настраивает камеру, журналистка канала CNBC Хэдли Гэмбл уже задаёт первый вопрос. Традиционный для западной прессы. Кого Владимир Путин видит своим приемником на посту?

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято", - заявил Путин.

Многие глобальные темы уже поднимались во время двухчасовой дискуссии - об этом в ходе разговора напоминает и сама журналистка. Обсуждали проблему инфляции, газовой кризис в Европе, а также влияние пандемии на глобальный рынок углеводородов. В этом интервью сосредоточились на приоритетных направлениях для российского государства. Главное сейчас - решение социальных задач. Для их реализации намечены определённые национальные цели развития.

"Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, – это подъём доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами. Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение её качества. Это долгосрочная задача. Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан и решение второй очень важной для нас проблемы ‒ демографической", - рассказал Путин.

Американская журналистка не могла не затронуть и тему отношения России к доллару. В вопросе слышна лёгкая паника: ожидать ли полного отказа от использования этой валюты - тем более, расчёты с партнёрами наша страна всё чаще предпочитает совершать в обход американской денежной единицы.

"Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. А они это делают, так как препятствуют расчетам в долларах за санкционную продукцию. У нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах. Это первое. А второе ‒ когда другие страны видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры", - отметил Путин.

Отсюда следующий вопрос. Допускает ли Владимир Путин возможность того, что доллар в скором времени имеет все шансы потерять своё прочное звание мировой валюты. Президент в прогнозах аккуратен.

"Он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объём расчётов в долларах сокращается, и объём личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчётов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчёты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего. Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару", - сказал Путин.

Отдельная тема, которая не даёт покоя американской общественности, отношения России и Китая. Особенно актуальны тёплые партнёрские связи на фоне зарождающегося альянса Австралии, Великобритании и США. Новый политической блок и создан-то был - в прямом смысле - в пику китайскому влиянию в Тихоокеанском регионе.

Гэмбл: Председатель КНР Си Цзиньпин называет вас лучшим другом. Вы озабочены тем, что видите в отношении AUKUS – союза Австралии, США и Великобритании? Это создаёт потенциальную напряжённость и чревато ли новой холодной войной?

Путин: Я тоже считаю Председателя Си Цзиньпина своим другом, мы много лет работаем вместе и добиваемся хороших результатов и в сфере политического взаимодействия, и в сфере экономики. Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором вы упомянули, США ‒ Великобритания ‒ Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой ‒ это хорошо, но "дружить против кого-то" ‒ это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся.

В финале беседы журналистка задаёт вопрос, без которого уже не обходится ни одно интервью российского президента представителям западных СМИ.

Гэмбл: А что касается господина Навального, вы готовы поднять его уровень жизни?

Путин: Гражданин, о котором вы сказали, находится в местах лишения свободы.

Гэмбл: Не самые лучшие условия для жизни.

Путин: Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью.

В рамках интервью обсудили ещё несколько вопросов. В частности, усилия России по стабилизации мирового энергетического рынка. Президент подчеркнул, что сгладить острые углы возможно только в формате постоянного диалога. Только так можно найти сбалансированные - и что важно - приемлемые для всех сторон решения.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram