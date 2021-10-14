"Прививка - как бронежилет": самарские врачи записали обращение к жителям

В регионе тяжелая ситуация с коронавирусом

Из-за всплеска заболеваемости по всей стране вводят дополнительные ограничения. Так, в Самарской и Смоленской областях в учреждения культуры будут пускать только при наличии QR-кода. Обязательную вакцинацию для ряда сотрудников объявили в Пензе. А в нескольких московских школах сегодня стартует бесплатное экспресс-тестирование.

Самара на грани локдауна. Срочных вызовов уже четыре тысячи в сутки. А число заболевших, по сравнению с последней волной коронавируса, достигло почти 114 тысяч. Все из-за того, говорят врачи, что горожане стали реже приходить на вакцинацию. Медики скорой помощи, уже не просят, а умоляют не игнорировать прививки. И даже обращение к людям записали едва ли не всем коллективом:

"Прививка - это как бронежилет на войне, а сейчас война, оденьте бронежилеты, мужчины, встаньте с диванов, примите решение то, которое вы должны принять".

Вирус крайне заразен. И кроме прививок, просто жизненно необходимо соблюдать элементарные меры безопасности.

Самарские врачи работают без сна и отдыха. Забыли о выходных и отпусках. И уже не помнят, когда виделись со своими близкими. Учеников с 6 по 10 классы из-за вспышки ковида пришлось перевести на удаленку.

А еще приходится учить взрослых. Быть ответственными за здоровье - в первую очередь, своё и своих детей. Прививочные пункты в Самаре работают круглосуточно. Мобилизован весь медперсонал. Но врачебный ресурс не бесконечен. Чтобы остановить волну заболеваемости, власти вынуждены вводить ограничения и делать вакцинацию обязательной для десятка профессий.

Среди заболевших в Пензе вновь много молодежи и людей в возрасте от 30 до 40 лет. Тянуть и откладывать прививки нельзя. В Свердловской области, Карелии, Смоленске без QR-кода не попасть в кинотеатры, концертные залы, заведения общепита. Ужесточены требования к фудкортам. Они должны быть закрыты с 23 до 6 утра.

А в Москве в 10 школах сегодня стартует пилотный проект. Ученикам будут делать экспресс-тесты на ковид, чтобы как можно оперативней выявлять болезнь и не допускать её распространения. Если опыт окажется успешным, его начнут применять и другие столичные школы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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