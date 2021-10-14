В Хабаровском крае амурский тигр зашел севернее своего ареала

С чем это связано?

Попал в объектив. В Хабаровском крае, недалеко от Шантарских островов, фотоловушка сняла самого "северного" амурского тигра. В современной истории наблюдений - это самая отдалённая точка региона, где удавалось зафиксировать редкого хищника.

Это уникальные кадры. Амурский тигр в бухте Врангеля Хабаровского края. Учёные не верят своим глазам. Фотоловушка в тайге должна была запечатлеть кого угодно, но только не этого краснокнижного хищника. Молодой самец впервые встречается так далеко на севере современной России. До этого момента учёные и не рассчитывали повстречать в этих местах таёжного красавца.

Появление амурского тигра в бухте Врангеля стало своеобразным рекордом, не обновлявшимся с 1999-го года. Тогда взрослая особь была замечена лишь в 190 километрах южнее от этого места. И для специалистов новые кадры стали открытием. Они сделали вывод - ареал обитания животного расширяется, что может способствовать увеличению популяции. Тем не менее, с приходом зимы и появлением снежного покрова полосатый зверь, скорее всего, вернётся к своим сородичам на юг.

"На сегодняшний момент в России обитает более 600 тигров. Соответственно, в эту зиму запланирован масштабный учёт. Если не будет каких-либо климатических сложностей, то по итогам проведения работ мы можем уже достоверное утверждать какое количество тигров в России", - рассказал генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Чаще всего пределы ареала покидают молодые тигры и самцы, которые не нашли общего языка с соседями. Поэтому эксперты продолжат изучение этого заблудшего путешественника. Попытаются понять, что привело его сюда, и может ли в дальнейшем хищник тут обосноваться.

Для таёжного обитателя суровые условия севера не проблема. До 19 века они жили даже северней, чем нынешняя встреча. Двойной мех и толстая прослойка жира помогают зверю выживать в условиях постоянных отрицательных температур и высоких сугробов. Амурский, или как его ещё называют - уссурийский тигр, занесён в Красную книгу. Представители этого семейства кошачьих на грани вымирания. С 1947 года это животное взято под охрану и охота на него запрещена.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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