МИД России призвал Украину и ЕС отказаться от развертывания военно-учебной миссии

Этот шаг нарушает минские соглашения

Развертывание военно-тренировочной миссии Евросоюза на Украине противоречит минским соглашениям. С таким заявлением в четверг, 14 октября, выступила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Военно-учебная миссия Европейского союза, по словам украинского министра обороны Андрея Тарана, будет развернута на Украине до конца 2021 года. К миссии планируется привлечь 30 постоянных советников ЕС. По утверждению Тарана, это поможет в процессе реформирования системы военного образования армии Украины.

Мария Захарова выразила убежденность в том, что данный шаг будет способствовать эскалации конфликта в Донбассе. В связи с этим МИД России призывает власти Украины и ЕС отказаться от необдуманных планов по развертыванию военно-тренировочной миссии, сообщает ТАСС.

Ранее в Киеве было подписано соглашение об общем авиапространстве Украины с Европейским союзом. Наряду с этим стороны подписали договоры о присоединении Украины к программе исследований и инноваций Horizon Europe, а также об участии Украины в программе "Креативная Европа" в 2021-2027 годах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram