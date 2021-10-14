ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва ответила на угрозы Киева добраться до Поклонской даже в Африке

10:24
  • четверг
  • 14 октября 2021

МИД Украины начал охоту за экс-прокурором Крыма

В российском МИДе прокомментировали намерение Киева экстрадировать Наталью Поклонскую из Кабо-Верде.
Зеленский ввел санкции против Аксенова и Поклонской

"Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в МИД Украины заявили, что уже обратились к властям Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" Поклонской в Крыму. 

"Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке", - подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

13 октября президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма призналась, что российский лидер исполнил ее мечту о дипломатической работе.

Кабо-Верде - небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Это бывшая колония Португалии, население - 560 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.