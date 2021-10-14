Москва ответила на угрозы Киева добраться до Поклонской даже в Африке

МИД Украины начал охоту за экс-прокурором Крыма

В российском МИДе прокомментировали намерение Киева экстрадировать Наталью Поклонскую из Кабо-Верде.

"Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", - написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в МИД Украины заявили, что уже обратились к властям Кабо-Верде по поводу "преступной деятельности" Поклонской в Крыму.

"Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке", - подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

13 октября президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма призналась, что российский лидер исполнил ее мечту о дипломатической работе.

Кабо-Верде - небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Это бывшая колония Португалии, население - 560 тысяч человек.

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