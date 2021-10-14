Полиция пресекла деятельность подпольных оружейников в Подмосковье

Мастерская располагалась в гараже

Деятельность подпольной мастерской по переделке оружия пресекли сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье. У троих задержанных изъят целый арсенал и боеприпасы.

"Установлено, что в арендованном гараже на территории Краснознаменска трое злоумышленников организовали мастерскую. Путем замены деталей они переделывали деактивированное оружие в боевое для дальнейшей продажи", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам пресс-секретаря, подозреваемых задержали в результате операции с участием спецподразделений Росгвардии. При обысках обнаружены два пистолета-пулемета, 14 модифицированных пистолетов и револьверов, гранаты, более 1 300 патронов различного калибра, передает ТАСС.

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