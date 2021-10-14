Рособрнадзор предложил вернуть ЕГЭ по базовой математике

Вводить новые обязательные экзамены ведомство не планирует

Рособрнадзор выступает за возвращение Единого государственного экзамена по базовой математике. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал руководитель ведомства Анзор Музаев.

В 2015 году ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни. Первый вариант предназначался выпускникам, которые не собирались продолжать обучение в вузах либо собирались поступать в учебные заведения, во вступительных испытаниях которых отсутствует предмет "Математика". ЕГЭ по профильному уровню был необходим выпускникам, которые собирались сдавать вступительные экзамены в вузы по математике. Однако в 2021 году экзамен по базовой математике не проводился.

Как рассказал глава Рособрнадзора, в 2022 году ведомство предлагает вернуть ЕГЭ по математике базового уровня. Эту позицию разделяют и в Министерстве просвещения.

При этом Музаев подчеркнул, что вводить новые обязательные экзамены Рособрнадзор не планирует, сообщает РИА Новости.

Министерство науки и высшего образования ранее утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в подведомственные образовательные учреждения. Аналогичные требования действовали в 2021/2022 учебном году.

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