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Российских школьников проверят на склонность к насилию и агрессии

10:49
  • четверг
  • 14 октября 2021

В учебных заведениях увеличат штат педагогов-психологов

Российских школьников хотят начать проверять на агрессивность и склонность к насильственным действиям.
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С такой рекомендацией для Минобрнауки выступила Правительственная комиссия по профилактике правонарушений на фоне участившихся нападений на учебные заведения. За последние 3 года случилось 58 атак.

В комиссии хотят изучить вопрос молодежных субкультур, а также исследовать причины, которые влияют на радикализацию детей школьного возраста, пишет газета "Известия". С этой целью в школах увеличат штат педагогов-психологов.

О проведенной работе министерство должно проинформировать правительственную комиссию до 15 января 2022 года.

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