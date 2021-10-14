Российских школьников проверят на склонность к насилию и агрессии

В учебных заведениях увеличат штат педагогов-психологов

Российских школьников хотят начать проверять на агрессивность и склонность к насильственным действиям.

С такой рекомендацией для Минобрнауки выступила Правительственная комиссия по профилактике правонарушений на фоне участившихся нападений на учебные заведения. За последние 3 года случилось 58 атак.

В комиссии хотят изучить вопрос молодежных субкультур, а также исследовать причины, которые влияют на радикализацию детей школьного возраста, пишет газета "Известия". С этой целью в школах увеличат штат педагогов-психологов.

О проведенной работе министерство должно проинформировать правительственную комиссию до 15 января 2022 года.

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