Еще два региона введут QR-коды для посещения общественных заведений

Новые меры против COVID-19 предпримут в Пензенской области и в Кабардино-Балкарии

Еще два российских региона — Республика Кабардино-Балкария и Пензенская область — вводят QR-коды для посещения общественных заведений. Об этом в четверг, 14 октября, рассказали в пресс-службах региональных администраций.

Власти Пензенской области решили, что в точки общественного питания будут пускать только при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании COVID-19. Это не коснется несовершеннолетних.

В Кабардино-Балкарии с 15 октября устанавливается 50-процентная допустимая заполняемость стационарных объектов общественного питания и 75-процентная допустимая заполняемость театров, концертных залов, домов культуры, кинотеатров, а спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей.

Без соблюдения указанных требований посещение общепита, объектов культуры и спортивных объектов разрешается при наличии действующих QR-кодов, ПЦР-тестов с отрицательным результатом или документов, подтверждающих факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19.

Это требование также не затронет несовершеннолетних в сопровождении родителей, сообщает РИА Новости.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в регионе. С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха.

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