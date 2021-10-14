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Число жертв пожара на Тайване может превысить 40 человек

11:08
  • четверг
  • 14 октября 2021

Спасатели прочесывают сгоревшее здание

Число жертв крупного пожара в тайваньском городе Гаосюн, по оценкам спасателей, будет расти. Оно может превысить 40 человек, заявил начальник пожарной службы города Ли Цинсю.
Крупный пожар вспыхнул на нефтехранилище в Ливане

Минувшей ночью огонь охватил построенное 40 лет назад 13-этажное здание коммерческого и жилого назначения. С огнем боролись 159 пожарных, пожар был ликвидирован к утру. Подтверждена гибель 12 человек.

Спасатели продолжают прочесывать сгоревшее здание. Они не исключают, что число жертв будет расти. Часть жильцов могла оставаться в жилой части между 7 и 11-м этажами - там проживают не менее 120 человек, в основном люди пожилого возраста, передает ТАСС.

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