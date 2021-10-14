В России более 1,1 млн пациентов с COVID-19 находятся на лечении

Это создает огромную нагрузку на систему здравоохранения

Более 1,1 млн человек в России в настоящее время продолжают лечение от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В ходе заседания думского комитета по охране здоровья глава Минздрава подчеркнул, что амбулаторная и стационарная системы испытывают высочайшую нагрузку.

В связи с этим необходимо максимально вовлечь население в процесс вакцинации от коронавируса, цитирует министра РИА Новости.

Ранее Михаил Мурашко уже отмечал, что система здравоохранения страны работает с огромной дополнительной нагрузкой. Это связано с большим количеством новых случаев COVID-19. Он добавил, что вакцинация поможет избежать летальных исходов, поэтом необходимо успеть защитить себя с помощью прививки.

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