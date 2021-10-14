Россия запустит "Северный поток-2" в ближайшие дни

Дальше - все зависит от Европы

Газопровод "Северный поток-2" будет готов к запуску в ближайшие дни.

Оператор магистрали ждет решения германских регуляторов, передает РИА Новости слова вице-премьера Александра Новака.

10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Его планирует ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Большинство стран ЕС поддержали строительство "Северного потока-2". Против него выступили Украина, которая может потерять доходы от транзита российского газа, Польша, Латвия, Литва и США.

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