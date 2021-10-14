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В России установлен новый максимум заражений COVID-19 за сутки

12:02
  • четверг
  • 14 октября 2021

Коронавирус подхватили 31 299 человек

В России выявили 31 299 заразившихся коронавирусом за сутки - это максимум с начала пандемии. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 892 980.
В России более 1,1 млн пациентов с COVID-19 находятся на лечении

В Москве за минувшие 24 часа выявлено 6 712 заболевших коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 2 345, в Московской области – 1 911.

Умерли 986 человек, с начала пандемии - 220 315, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки полностью выздоровели  21 670 человек, за весь период пандемии - 6 937 756.

В мире число заразившихся коронавирусом достигло 239 180 637, скончался 4 874 791 человек, сообщает статистика университета имени Джона Хопкинса. Сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в США, Великобритании и Турции.

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