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"Все стали жертвами": Богомолов вступился за Собчак после смертельной аварии

11:37
  • четверг
  • 14 октября 2021

Журналистка была пассажиркой в одной из машин

Режиссер Константин Богомолов прокомментировал аварию, одной из участниц которой стала его жена, журналистка Ксения Собчак.
Собчак объяснила, почему покинула место ДТП

По мнению Богомолова, жертвами этого происшествия стали все, включая водителя — виновника столкновения и выживших. Рассуждать о чем-либо после гибели человека бессмысленно, считает режиссер.

Однако люди, которые пытаются использовать трагедию для сведения счетов, как написал Богомолов в своем Instagram, "последние подонки".

Авария произошла вечером 9 октября. В автомобиле Mercedes S 500 находилась Ксения Собчак. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo. Одна из пассажирок Volkswagen погибла на месте, остальные участники ДТП получили травмы.

Водитель Mercedes Олег Цой признал свою вину в аварии. В рамках уголовного дела суд санкционировал его отправку под домашний арест.

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