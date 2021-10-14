"Все стали жертвами": Богомолов вступился за Собчак после смертельной аварии

Журналистка была пассажиркой в одной из машин

Режиссер Константин Богомолов прокомментировал аварию, одной из участниц которой стала его жена, журналистка Ксения Собчак.

По мнению Богомолова, жертвами этого происшествия стали все, включая водителя — виновника столкновения и выживших. Рассуждать о чем-либо после гибели человека бессмысленно, считает режиссер.

Однако люди, которые пытаются использовать трагедию для сведения счетов, как написал Богомолов в своем Instagram, "последние подонки".

Авария произошла вечером 9 октября. В автомобиле Mercedes S 500 находилась Ксения Собчак. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo. Одна из пассажирок Volkswagen погибла на месте, остальные участники ДТП получили травмы.

Водитель Mercedes Олег Цой признал свою вину в аварии. В рамках уголовного дела суд санкционировал его отправку под домашний арест.

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