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Пятитысячная группировка участвует в маневрах ОДКБ в Таджикистане

11:45
  • четверг
  • 14 октября 2021

Военные отработают локализацию приграничного конфликта

Более 5 тысяч военнослужащих из стран ОДКБ примут участие в очередном этапе учений Организации Договора о коллективной безопасности "Боевое братство-2021", который пройдет в Таджикистане. Об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
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"Общее количество участников совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2021", которым предстоит выполнять задачи в составе Коллективных сил ОДКБ, составит более 5 тысяч человек", - цитирует генерала ТАСС.

Как сообщалось ранее, основные действия развернутся на полигоне "Харбмайдон" в Таджикистане. Это специальные учения "Эшелон-2021" и "Поиск-2021". А в рамках совместных маневров "Взаимодействие-2021" войска ОДКБ отработают операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе.

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