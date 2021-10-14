ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Умерла оперная певица Бэла Руденко

11:50
  • четверг
  • 14 октября 2021

Ей было 88 лет

Скончалась оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко.
Умерла народная артистка Светлана Мизери

Ей было 88 лет, передает ТАСС. Причина смерти не сообщается.

"На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко", - написал российский критик Андрей Плахов в своем Facebook.

Руденко обладательница колоратурного сопрано, лауреат Государственной премии СССР. Педагог, профессор Московской консерватории. С 1957 года много гастролировала по городам СССР и за рубежом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Оперная певица Бэла Руденко
Оперная певица Бэла Руденко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.