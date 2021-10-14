Умерла оперная певица Бэла Руденко

Ей было 88 лет

Скончалась оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко.

Ей было 88 лет, передает ТАСС. Причина смерти не сообщается.

"На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко", - написал российский критик Андрей Плахов в своем Facebook.

Руденко обладательница колоратурного сопрано, лауреат Государственной премии СССР. Педагог, профессор Московской консерватории. С 1957 года много гастролировала по городам СССР и за рубежом.

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