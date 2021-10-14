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Пять человек погибли при нападении лучника в Норвегии

12:01
  • четверг
  • 14 октября 2021

Полиция не исключает версию теракта

Мужчину с луком и стрелами задержали в норвежском Конгсберге после нападения на местных жителей. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал представитель местной полиции Уле Бредруп Северуд.
Полиция задержала устроившего стрельбу в техасской школе ученика

По словам правоохранителя, 37-летнего датчанина задержали вечером 13 октября по подозрению в вооруженном нападении: стреляя из лука, задержанный убил четырех женщин и одного мужчину. Еще два человека получили ранения.

Северуд рассказал, что подозреваемый признал вину во вменяемом ему преступлении и изъявил готовность сотрудничать со следствием. Причину своего поступка задержанный не раскрыл, полицейские не исключают версию теракта.

Известно, что совершивший нападение был обращен в ислам. Тревожные сообщения о стрелке правоохранительные органы получали еще в 2020 году.

После нападения в Конгсберге в полицию Осло поступило сообщение еще об одном человеке, вооруженном луком и стрелами. Ведутся его поиски, сообщает Reuters.

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