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Устроивший стрельбу в вузе Перми признал вину

12:20
  • четверг
  • 14 октября 2021

Следствие намерено ходатайствовать об аресте Бекмансурова

Тимуру Бекмансурову, задержанному по подозрению в стрельбе в пермском вузе, предъявлено обвинение по делу об убийстве двух и более лиц. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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Глава СКР уточнил, что состояние здоровья Бекмансурова позволяет проводить с ним следственные действия, поэтому ему было предъявлено обвинение. Обвиняемый полностью признал вину во вменяемом ему преступлении.

Бастрыкин рассказал, что 14 октября следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА Новости.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, 47 человек пострадали.

Бекмансуров был ранен при задержании и попал в больницу в тяжелом состоянии, ему ампутировали часть голени.

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