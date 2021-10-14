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Минздрав назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в России

12:12
  • четверг
  • 14 октября 2021

Одна из них – поведение россиян

Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжается, и одна из причин этого – поведение россиян, считает глава Минздрава. По словам Михаила Мурашко, также играют роль низкие темпы вакцинации.
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"Хочу сказать, что даже сегодня у нас более 1,1 млн пациентов находятся на лечении. Это высочайшая нагрузка и на амбулаторную, и на стационарную систему", - сообщил глава Минздрава на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Министр подчеркнул: необходимо максимально включать людей в вакцинацию, а также соблюдать правила профилактики распространения COVID-19. По данным Минздрава, рост заболеваемости за последнюю неделю составил 16%, а в 11 регионах страны достигал и 30%, передает ТАСС.

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