ФСБ ликвидировала группу террористов во Владимирской области

Членов ячейки выдворят из России

Деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещенной в России группировки) пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности во Владимирской области. Экстремисты были активны и в Москве.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий управлением ФСБ России по Владимирской области … на территории региона и г. Москвы вскрыта и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", - говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

Основатели ячейки – выходцы одной из центрально-азиатских республик. Они вовлекали граждан России в деятельность организации, публично призывали к террористической деятельности и финансовой помощи террористам. Задержаны четыре иностранца, изъяты средства связи и иные материалы. Лидер группы обвинен по статье о пропаганде терроризма, остальные члены ячейки будут выдворены за пределы России с запретом на въезд в страну.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram