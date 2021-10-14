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ФСБ ликвидировала группу террористов во Владимирской области

12:27
  • четверг
  • 14 октября 2021

Членов ячейки выдворят из России

Деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещенной в России группировки) пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности во Владимирской области. Экстремисты были активны и в Москве.
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"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий управлением ФСБ России по Владимирской области … на территории региона и г. Москвы вскрыта и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", - говорится в сообщении регионального управления ФСБ.

Основатели ячейки – выходцы одной из центрально-азиатских республик. Они вовлекали граждан России в деятельность организации, публично призывали к  террористической деятельности и финансовой помощи террористам. Задержаны четыре иностранца, изъяты средства связи и иные материалы. Лидер группы обвинен по статье о пропаганде терроризма, остальные члены ячейки будут выдворены за пределы России с запретом на въезд в страну.

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