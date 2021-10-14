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В Москве стартовало тестирование школьников на COVID-19

15:15
  • четверг
  • 14 октября 2021

Как оно проходит?

В Москве в четверг стартовало экспресс-тестирование на коронавирус среди школьников. Пока только в 10 учебных заведениях и раз в две недели. Почему это так важно, как всё происходит и что по этому поводу думают эксперты и врачи?

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Сегодня урок математики у 8 "Д" проходит в непривычном формате. На середине занятия в кабинет заходит комиссия. Но проверять она будет не знания.

Сначала школьникам показывают ролик об опасности коронавирусной инфекции — чтобы подготовить ребят и исключить волнение. Следом к столу на "галёрке" вызывают учеников — строго по одному.

Тестирование в московских школах стартовало сегодня. Пока — в пилотном режиме. Участвуют только 10 учебных заведений — самых передовых. Так, каждый ученик школы "Дмитровский" с 1 по 11 класс будут проходить тестирование раз в две недели. Как утверждают врачи, такая мера крайне нужна и важна: это — одна из самых социально активных групп населения.

По данным Московского оперштаба, с начала пандемии коронавирусом в столице заболели больше 180 тысяч детей, только с начала учебного года госпитализировано больше 280 школьников.

Родители тоже с пониманием относятся к тестированию. При желании родители могут приехать в школу и лично взять тест у своего ребенка. Старшеклассникам тоже разрешается это сделать самостоятельно. Если экспресс-тест окажется положительным, то ребенка отправят домой и вызовут врача, который сделает уже ПЦР-тест.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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