В транспорте Москвы усиливают проверки масочного режима

С начала месяца выявлены тысячи нарушений

В московском транспорте усилят проверки масочного режима. В столичном метро на 50 процентов будет увеличено число инспекторов. Сейчас в подземке работают около 400 контролеров и с начала октября они выявили больше 20 тысяч нарушений, сообщает "ТВ Центр".

В четверг проверяли Московское центральное кольцо. Нарушителей ловили прямо у турникетов, штраф, а это пять тысяч рублей, выписывают тут же. Проверки идут и на платформах, а также в самих поездах.

Если пассажир отказывается предъявлять паспорт, а это нужно для оформления штрафа, его могут доставить в полицию для установления личности. О том, что пользоваться транспортном Москвы можно только в маске, предупреждают по громкоговорителю еще на подходе.

"Для информирования пассажиров на всех станциях, вокзалах размещена наглядная информация о социальном дистанцировании, дополнительно все транспортно-пересадочные узлы оснащены бесконтактными санитайзерами для обработки рук, также в кассах, вендинговых аппаратах пассажиры могут приобрести маски, перчатки, для организации безопасной поездки", - сообщил заместитель начальника центральной дирекции пассажирских обустройств РЖД Юрий Быховский.

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