Собянин рассказал о развитии электротранспорта в Москве

Что столица делает для улучшения экологии?

Москва станет первым крупным городом в мире, который полностью перейдет на электротранспорт, а дизельных автобусов не останется. Произойдет это уже через шесть-семь лет. Об этом заявил в четверг мэр столицы Сергей Собянин, выступая на международном форуме "Российская энергетическая неделя", который в эти дни проходит в "Манеже". Глава города также сообщил, что за последние 10 лет в Москве объем выбросов опасных веществ в атмосферу уменьшился в два раза.

Энергетика городов - одна из главных тем второго дня "Российской энергетической недели". Ведь от работы топливно-энергетического комплекса во многом зависит и атмосфера в мегаполисе, и даже настроение горожан. О том, что конкретно на это влияет, сегодня на примере российской столицы рассказал мэр Москвы.

Самое главное - в городе тепло в любую погоду. В начале своего выступления Сергей Собянин уточнил - в мире нет ни одного такого крупного города, как Москва, который бы находился в таких же суровых климатических условиях.

"Отопительный сезон в Москве начинается в сентябре и заканчивается в мае. В Москве сосредоточены крупнейшие системы электро-, водо- и теплоснабжения в мире. Никаких аналогов нет даже близко. Например, мощностей теплоснабжения в Москве вполовину больше, чем во всей Польше", - рассказал Собянин.

И благодаря реформе в топливно-энергетической сфере в столице уже на протяжении 10 лет практически не бывает крупных аварий, которые приводят к отключению электричества и отопления.

"Были ликвидированы угольные, мазутные котельные. Улучшилась экология, уменьшились тарифы, теплоснабжение города стало на порядок лучше", - отметил мэр.

Сергей Собянин рассказал и о том, что в процессе обновления городской энергетики тарифы не повышали выше инфляции. А это значит - москвичи практически не почувствовали это на своих кошельках. При этом город вложил в модернизацию триллион 700 миллиардов рублей. Говорили и о вопросах экологии, которая тесно связана с развитием энергетики. Москва переходит на электробусы.

Альтернативные виды топлива для транспорта активно внедряют во всем мире. В Шотландии, например, сейчас пытаются увеличить количество автомобилей на водороде.

Аналитики, утверждают, что к 2050 году 70 процентов населения Земли будут жить в городах. Поэтому исполнительный директор Мирового энергетического совета Анжела Уилкинсон призвала всех участников уже сейчас серьезно работать над счастливым энергетическим будущим.

Екатерина Гоголева, Елена Сахно, Илья Ушаков, Андрей Булычев, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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