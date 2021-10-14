Бастрыкин: Следком не предлагал запретить интернет

Речь шла об ограничениях для ресурсов с опасной для детей информацией
Следственный комитет России никогда не выступал с предложением полностью запретить интернет. Об этом в четверг, 14 октября, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.
Глава СКР уточнил, что речь велась об ограничении просмотра несовершеннолетними отдельных ресурсов, содержащих потенциально опасную информацию.
При этом к компаниям, которые отказываются от фильтрации контента, необходимо применять соответствующие меры, подчеркнул Бастрыкин. Он выразил убежденность в том, что государственные органы разработают механизм оперативной блокировки опасных ресурсов и способы ограничения их просмотра несовершеннолетними.
По мнению председателя Следкома, "говорить о каких-либо запретах можно и нужно", однако делать это следует строго на основании анализа ситуации и следственной практики, сообщает РИА Новости.
В правительстве тем временем предложили проверять российских школьников на агрессивность и склонность к насильственным действиям на фоне участившихся нападений на учебные заведения. В частности, предлагается изучить тему молодежных субкультур и причины, которые влияют на радикализацию детей школьного возраста.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram