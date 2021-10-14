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Сразу несколько теннисистов снялись с "Кубка Кремля"

13:00
  • четверг
  • 14 октября 2021

Турнир пропустят Себастьян Корда, Пабло Андухар и Даниэль Коллинз

С московского турнира "Кубок Кремля" снялись сразу несколько зарубежных теннисистов. Соревнования пропустят американец Себастьян Корда, испанец Пабло Андухар, бельгийка Элиза Мертенс и американка Даниель Коллинз.

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Как сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе турнира, Себастьян Корда был вынужден сняться в связи с кишечной инфекцией. Его место в основной сетке займет Ботик Ван де Зандшульп (Нидерланды). Турнир пропустит и ранее заявленный Пабло Андухар — он получил травму руки.

От участия в "ВТБ Кубок Кремля" также отказалась Элиза Мертенс. Теперь Людмила Самсонова (Россия) и Айла Томлянович (Австралия) проходят в основную сетку. Из гонки за титул выбывает и Даниэль Коллинз — у нее травма левого колена. В результате чешка Маркета Вондроушова переместилась в основную сетку турнира.

Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" пройдет на территории спорткомплекса "Лужники" в Москве с 16 по 24 октября. Центральный корт расположился во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

На турнир приедут известные российские и зарубежные спортсмены. В частности, в Москву приедет экс-первая ракетка мира, румынка Симона Халеп. Она получила wild card от организаторов.

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