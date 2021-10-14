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Силовики задержали в семи регионах причастных к финансированию террористов

13:01
  • четверг
  • 14 октября 2021

В отношении пяти задержанных заведены уголовные дела

В семи субъектах Российской Федерации задержаны 14 человек, причастных к финансированию запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам". Об этом в четверг, 14 октября, рассказали в Федеральной службе безопасности.
В Москве и области задержали главарей ячейки террористов

Задержания прошли в Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях, а также в Москве. Правоохранительные органы установили причастность задержанных к финансированию боевиков, находящихся в Сирии, на идеологической основе.

В ходе обысков у задержанных изъяли средства коммуникаций, платежные инструменты, а также религиозно-экстремистскую литературу.

В отношении пяти задержанных заведены уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса ("Содействие террористической деятельности"). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, сообщает "Интерфакс".

Также 14 октября сотрудники Федеральной службы безопасности во Владимирской области пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в России).

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