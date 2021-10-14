ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Есть погибшие: снайпер открыл огонь в Бейруте во время митинга

13:12
  • четверг
  • 14 октября 2021

Протесты прошли по делу о взрыве в морском порту

В Ливане снайпер открыл стрельбу во время митинга шиитских партий.
"Удар в спину": пожар в Бейруте назвали преднамеренной диверсией

Инцидент произошел в столице Бейруте у Дворца правосудия. По предварительным данным, погибли два человека, еще 12 получили ранения.  

Как стало известно ТАСС, снайпер открыл огонь по толпе и военным с одного из зданий. В ответ сторонники шиитской "Амаль" и "Хезболлах" также начали стрельбу.

Участники митинга пришли требовать отставки судьи Тарека Битара, который возглавлял комиссию по расследованию взрыва в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года. Тогда погибли около 200 человек, свыше 4 тысяч пострадали.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь в Бейруте
Скорая помощь в Бейруте
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.