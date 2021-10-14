Есть погибшие: снайпер открыл огонь в Бейруте во время митинга

Протесты прошли по делу о взрыве в морском порту

В Ливане снайпер открыл стрельбу во время митинга шиитских партий.

Инцидент произошел в столице Бейруте у Дворца правосудия. По предварительным данным, погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Как стало известно ТАСС, снайпер открыл огонь по толпе и военным с одного из зданий. В ответ сторонники шиитской "Амаль" и "Хезболлах" также начали стрельбу.

Участники митинга пришли требовать отставки судьи Тарека Битара, который возглавлял комиссию по расследованию взрыва в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года. Тогда погибли около 200 человек, свыше 4 тысяч пострадали.

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