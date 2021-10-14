Производители опровергли риск дефицита картофеля в России

Сбор урожая замедлила плохая погода, это вызвало рост цен

Россияне не ощутят дефицита картофеля, его хватит всем потребителям. Об этом в четверг, 14 октября, рассказал директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков.

Эксперт заявил, что в 2021 году объем урожая картофеля прогнозируется на уровне предыдущего года, хотя для более точного понимания ситуации следует дождаться конца октября — в настоящее время уборка этой культуры продолжается.

В российских регионах к настоящему времени убрано около 60-65% посевных площадей картофеля, собирать его в сентябре мешала непогода, уточнил Глушков. Именно медленный сбор урожая привел к подорожанию картофеля.

Глава Плодоовощного союза допустил, что картофеля может не хватать переработчикам, поэтому часть клубнеплодов придется импортировать. Однако на рядовых потребителях это не отразится.

В дальнейшем в регионах, собирающих картофель, ожидается хорошая погода, поэтому Глушков выразил надежду на увеличение объемов сбора урожая, сообщает РИА Новости.

В Минэкономразвития ранее рассказали, что причинами продовольственной инфляции являются проблемы со стороны предложения. Решить их можно только на системной основе – увеличивая производство. В ближайшие дни ведомство опубликует план первоочередных мер, которые касаются в основном плодоовощной и мясной продукции.

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